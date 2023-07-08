الكاف يعلن عن تغيير في نظام بطولة الكونفدرالية الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” عبر موقعه الرسمي عن تغييرات جديدة في نظام بطولة بطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2023-2024.







وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” إلغاء الدور الثاني “الملحق” في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأقام الكاف اجتماعًا في المغرب لحسم الكثير من القرارات.



إجراء تغيير في بطولة كأس الكونفدرالية:





وأكد الاتحاد الأفريقي “الكاف” أن المكتب التنفيذي وافق على إجراء تغيير في بطولة كأس الكونفدرالية عن طريق إلغاء الدور الثاني وهو ما يعني أن الفرق الـ 16 المتأهلة من الدور التمهيدي الثاني ستتأهل إلى دور المجموعات من المسابقة موسم 2023-2024.

وبالتالي لن تتحول الفرق الخاسرة في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا إلى المحلق الثاني في كأس الكونفدرالية كما كان يحدث في السابق بعد القرار الجديد من الكاف.

ويعد فريق اتحاد العاصمة الجزائري هو بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تفوق على يانج أفريكانز التنزاني.





جدير بالذكر أن الزمالك و فيوتشر يشاركان في بطولة كأس الكونفدرالية الموسم المقبل.