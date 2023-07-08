عصام عبدالفتاح يُفضل الحكم الأجنبي لقمة الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - فضل عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، والمدير الفني الحالي للجنة الحكام بالاتحاد الإماراتي، تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

استاد القاهرة يستقبل قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك يوم 13 يوليو الجاري ضمن منافسات الدوري المصري ولم يتحدد حتى الآن هوية الطاقم التحكيمي للمباراة.

وظهر عصام عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية قال خلالها: "الظروف الحالية صعبة جدًا، والحكم المصري في مباراة القمة لن يتوفر له النجاح بشكل كبير، طاقم التحكيم الأجنبي هو الأفضل للقاء الأهلي والزمالك".

وأضاف رئيس لجنة الحكام الأسبق: "سيكون هناك ضغط شديد جدًا على الحكم المصري في مباراة القمة، والظروف غير مهيئة له".

وعن رأيه في الإنجليزي مارك كلاتنبرج أثناء تواجده على رأس منظمة التحكيم المصري في المرحلة السابقة، وجه عصام عبدالفتاح انتقادًا لاذعًا مؤكدًا أنه “ كلاتنبرج ” غير مؤهل لرئاسة لجنة الحكام وهبط بالتحكيم المصري، ويجب أن يحاكم ويدفع كل دولار حصل عليه.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة ويحتاج لخمس نقاط فقط لحسم اللقب، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني بفارق 5 نقاط قبل انتهاء المسابقة بثلاثة أسابيع.