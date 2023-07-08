إنبي يواصل الاستعداد لموقعة سموحة وعينه على الفوز في مباراتي ختام الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل فريق إنبي تدريباته استعدادا للقاء سموحة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة قبل الأخيرة لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويسافر الفريق البترولي بقيادة المدير الفني تامر مصطفى إلى الإسكندرية يوم الإثنين للمبيت هناك قبل المواجهة المهمة بالمسابقة.

محمد إسماعيل مدير الكرة بإنبي

ويلتقي الفريق غدا مع "المتحدة" أحد أندية القسم الثالث للوقوف على مستوى البدلاء والأساسيين الذين لم يشاركوا في المباريات الأخيرة بالدوري وكأس مصر.

وتخلو قائمة فريق إنبي قبل السفر إلى الإسكندرية من الإصابات أو الإيقاف.

ويأتي الاستعداد للقاء سموحة وسط حالة من النشوة يعيشها لاعبو إنبي والجهاز الفني بعد الانتصارات الأخيرة بالدوري وكأس مصر حيث تأهل مؤخرا لنصف نهائي الكأس بعد تخطي النجوم في دور الثمانية للبطولة - الثلاثاء الماضي – بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد بتروسبورت.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق عبد الرحمن عماد ، وفي الدقيقة 22، رد النجوم بتصويبة صاروخية عن طريق لاعبه عبد الله جمال.

وفي الشوط الثاني، أحرز إنبي الهدف الثاني في الدقيقة 53 عن طريق سيف الخشاب، قبل أن يسجل أحمد خليل كالوشا الهدف الثالث من رأسية .

وفوز إنبي في المباراتين المتبقتين بالدوري أمام سموحة بجانب سيراميكا في ختام الدوري يوم 14 يوليو يصعد بالفريق عدة خطوات بجدول الدوري.

وأكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن تامر مصطفى يرفع شعار الفوز في كل مباراة بصرف النظر عن المنافس الذي نواجهه لأن الهدف جمع نقاط كل مباراة خاصة مع ختام الدوري لتحقيق مركز متقدم بالجدول مع نهاية المسابقة مشيرا إلى صعوبة مباراتي سموحة الذي يلعب يملعبه وأيضا سيراميكا كليوباترا الذي يصارع من أجل تأمين موقعه بجدول الدوري والهروب من دائرة الهبوط لاسيما أنها ستكون المباراة الأخيرة في الدوري بملعب بتروسبورت.

ويحتل إنبي المركز السابع بعد 32 مباراة جمع خلالها 42 نقطة من 12 فوز و6 تعادلات و14 خسارة وأحرز 32 هدفًا واهتزت شباك الفريق 38 مرة.