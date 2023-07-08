شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: فوجئت برغبة فاركو فى رحيلى وكنت أطمح لإنهاء الموسم بالمركز الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق العشري، المدير الفني السابق لفريق فاركو، كواليس رحيله عن الفريق قبل أسابيع قليلة من نهاية المسابقة، بعدما ساهم في ضمان بقاء الفريق بالدوري، بعد أن كان قريبًا من الهبوط في منتصف الموسم.

وقال فاركو في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس مع شوبير: "عقدي كان مع فاركو لمدة موسم ونصف، تمت دعوتي لجلسة مع الإدارة وكان تصوري أن الهدف من الجلسة هو مناقشة خطة المرحلة المقبل، لكني فؤجئت برغبتها في رحيلي".

وأوضح المدير الفني السابق لفريق فاركو: "ساهمت في بقاء فاركو في الدوري، وتوليت المهمة في وضع سيئ للغاية للفريق، وحققت أهدافى، والحق يقال الإدارة ساهمت في هذه الطفرة بصرف المكافآت للاعبين وتوفير مناخ مميز للنجاح".

وعن فترة عمله مع سموحة أضاف: "عملت مع سموحة بكل جهد، وغير صحيح أننى كنت أفكر في تجارب أخرى أثناء عملي بالفريق السكندري، قيل إن لدى عرضا من الدوري الليبي، وهذا غير صحيح".

واستطرد حديثه عن رحيله عن فاركو: "عندما أبلغنى مسئولي فاركو برغبتهم في فسخ التعاقد بالتراضي، توقف عقلي عن التفكير، لأن القرار كان مفاجئًا لي في ظل الطفرة التى حققتها مع الفريق".

وأتم تصريحاته: تركت فاركو في المركز التاسع، وكان هدفي انهاء الموسم في المركز الخامس، لأن النقاط بيننا وبين الفرق التي تسبقنا في الترتيب ضئيلة جدا".