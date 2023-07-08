شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: فضَّلت الإمارات على عروض أخرى.. ونعد لمعسكر خارجى بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق فى اتحاد الكرة، أنه فضل تولى مهمة المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، على عدة عروض أخرى تلقاها في الفترة الأخيرة.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لـ"الخليج 365": "نجهز في الوقت الحالي لمعسكر خارجي لإعداد الحكام سيقام في المغرب، للظهور بشكل مميز في الموسم الجديد".

وأوضح: "وضعنا اللمسات الأخيرة والترتيبات الخاصة بإقامة معسكر خارجي للحكام في الفترة من 27 الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 42 حكماً من الحكام الذين يديرون مباريات الفريق الأول سواء بالمحترفين أو الهواة، ويشمل المعسكر مجموعة من المحاضرات تحت إشراف نخبة من المحاضرين الدوليين المعتمدين لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم وتدريبات بدنية وإدارة عدد من المباريات الودية للأندية والفرق المغربية".

وأردف: "علاقتي الوطيدة مع مسئولي الاتحاد الإماراتي ومعرفتي الكبيرة بالكرة الإماراتية حسم موافقتي سريعا على العرض، وسأسعى لإعداد الحكام بالشكل اللائق للظهور بشكل مرضي في الموسم المقبل".

وسبق لـ عبد الفتاح أن تولى تلك المهمة قبل عدة مواسم وأثبت جدارته بتولي تلك المهمة قبل أن يتقدم باعتذار عن تكملتها ولكن علاقته بلجنة قضاة الملاعب لم تنقطع، حيث استعانت به لجنة في إلقاء العديد من المحاضرات الفنية للحكام خلال الفترات الماضية.

ومن المقرر أن يتولى مهمته رسمياً خلال الساعات المقبلة وسيغادر مع قضاة الملاعب لمعسكر الإعداد الخارجي، ويأتي التعاقد مع عبد الفتاح بعد اعتذار الإنجليزي ريتشارد ميلين.