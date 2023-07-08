شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي أمم أفريقيا .. تعرف على مشوار المنتخب الأولمبى والمغرب قبل موقعة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمسيرة متشابهة وأرقام متقاربة، حظى كلا من المنتخب الوطني الأولمبي ونظيره المغربي بمشوار خال من الهزائم في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي يسدل الستار عنها في نهائي البطولة بين المنتخبين اليوم السبت على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وصعد المنتخب المغربي بالعلامة الكاملة عن المجموعة الأولى، بعد الفوز على غينيا بنتيجة (2-1) ثم اكتساح غانا بنتيجة (5-1) والفوز على الكونغو بنتيجة (1-0)، وفي نصف النهائي، تعادل منتخب المغرب مع مالي بنتيجة (2-2) قبل فوز أسود الأطلس بضربات الترجيح بنتيجة (4-3).

على الناحية الأخرى، تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد التعادل مع النيجر بدون أهداف ثم الفوز على مالي، بنتيجة (1-0) والتغلب على الجابون بنتيجة (2-0)، وتخطى الفراعنة في دور الأربعة عقبة غينيا بنتيجة (1-0)، ليصعد للنهائي.

وخاص المنتخب أربع مواجهات دون تلقى أى أهداف، حيث استهل مشواره بالتعادل السلبى مع النيجر، ثم الفوز على مالى بهدف دون رد، وعلى نظيره الجابونى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين بإستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، واحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.