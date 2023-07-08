شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس إجراء 4 تغييرات فى تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إجراء 4 تغييرات على تشكيل الفريق أمام الاتحاد السكندري اليوم في الدوري، حيث يرغب المدرب السويسري الدفع بمحمد هاني وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمود كهربا، وذلك لتجنب الإصابات التي تضرب لاعبي الفريق، بسبب ضغط المباريات في الفترة الماضية.

وخاض الأهلي مباراة الإسماعيلي الأخيرة بالدوري التى فاز فيها الأهلي بهدف نظيف بتشكيل، ضم كلاً من: محمد الشناوي - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول - أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - أحمد عبد القادر ومحمد شريف.

ويرغب كولر الدفع بالرباعي محمد هاني وياسر إبراهيم والشحات وكهربا بدلاً من، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، أحمد عبد القادر ومحمد شريف على التوالي.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في السابعة من مساء اليوم، السبت، في اللقاء المؤجل من الجولة 21 لبطولة الدوري والتى ستقام بإستاد برج العرب بالإسكندرية.