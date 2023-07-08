شكرا لقرائتكم خبر عن أم صلال القطري: لم نفاوض أفشة ولا أى لاعب من الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عبد الله الشمري، المتحدث الرسمي لنادي أم صلال القطري، على الأنباء التى تردد عن التفاوض مع صانع ألعاب الأهلي محمد مجدي "أفشة"، كما علق على انتقال حمدي فتحي لاعب الأهلي إلى الوكرة.

وقال الشمري في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" في برنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق: "اللاعبون المصريون إضافة كبيرة للدوري القطري، حمدي فتحي انضم لنادي منافس ولكن أراه إضافة كبيرة وقيمة فنية وإعلامية، مثلما كان وائل جمعة ومحمد بركات سابقًا".

ونفى الشمري وجود أى مفاوضات لضم أفشة لاعب الأهلي، مؤكدا أنه لو هناك مفاوضات ستكون بشكل رسمي، ولكن لا توجد أي مفاوضات مع اللاعب نهائيًا. وتابع: "نتشرف بضم أى لاعب مصري، ولكن لم نتفاوض مع أي لاعب من الدوري المصري وليس أفشة فقط".