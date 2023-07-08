شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى: أندية برتغالية مهتمة بضم محمد حمدى والأولوية للاحتراف الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أن سعر بيع حمدي فتحي من الأهلي للوكرة القطري ليس معروفا بالنسبة له حتى ألآن، مشيرا إلى أن المجلس السابق وضع بندا بأحقية إنبى في الحصول على نسبة من إعادة البيع.

وقال رئيس نادي إنبي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" في برنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق، إن نادي دمنهور له حق رعاية 5% في بيع حمدي فتحي لأي ناد آخر.

وعن العروض المقدمة لمحمد حمدي لاعب الفريق الشاب قال الشريعي: "الأهلي والزمالك لم يطلبا محمد حمدي أو كالوشا رسميا".

وأكد أيمن الشريعى أن رغبة محمد حمدى هى الاحتراف الخارجي، موضحاً أن هناك أندية برتغالية تهتم بضم اللاعب خلال الموسم المقبل.