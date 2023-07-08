شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يذاكر مباريات أسوان بحثاً عن استعادة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على دراسة مباريات أسوان بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف تماسيح النيل قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة، فى ظل صعوبة المباراة التى تأتى فى الأمتار الأخيرة لمسابقة الدوري، ويرغب الطلائع فى الظفر بالثلاث نقاط فى محاولة للهروب من مراكز القاع في جدول المسابقة.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة أسوان المقرر لها الثامنة والنصف مساء الاثنين المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

يفقد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه خالد سطوحى في مباراة أسوان المقبلة بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مباراة سيراميكا التي انتهت بالتعادل السلبى.

ويحرص الجهاز الفني لطلائع الجيش، على عقد عدة جلسات نفسية مع اللاعبين، لتحفيزهم على استعادة مسيرة الانتصارات في الدوري أمام أسوان.

واستهل بسيونى رحلته مع الطلائع بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد قبل أن يخسر من البنك الاهلى في كأس مصر بركلات الترجيح ثم تعادل مع سيراميكا بالدوري سلبياً.