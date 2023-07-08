شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: عقدى مع الصفاقسى ينتهى 3 أغسطس وتلقيت عروضا مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حسام البدرى، المدير الفنى لفريق الصفاقسى التونسى، عن أهمية الفوز الذى حققه فريقه على حساب الهلال السودانى والتأهل للبطولة العربية للأندية التى تنطلق نهاية الشهر الجارى بالسعودية.

وقال البدرى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس مع شوبير: "الأمور مستقرة فى مهمتى مع الصفاقسى، وغدا سأحسم موقفى فى قيادة الفريق فى البطولة العربية، هذا سيظهر قريبا وأحترم قرارات إدارة الصفاقسى".

وواصل: "حينما توليت المهمة عملت سريعا مع الجهاز المعاون على إعادة الهيكلة، وهناك جلسة مع الإدارة حتى نتفق على سبل تدعيم الفريق فى البطولة العربية، سأحصل على إجازة قصيرة معه الجهاز وأعود لاستكمال مهمتى".

وأوضح البدرى: "عقدى ممتد حتى البطولة العربية وتحديدا فى أوائل أغسطس، وتلقيت عروضا من الدورى المصرى لكنها ليست بشكل رسمى".

وحقق فريق الصفاقسى التونسى، الذى يدربه حسام البدرى، فوزا ثمينا، مساء أمس الجمعة، على نظيره الهلال السودانى، بنتيجة 2-0، فى إياب الدور الثانى من تصفيات بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، المؤهل إلى دور المجموعات.