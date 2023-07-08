شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المنتخب الأولمبى أمام المغرب اليوم السبت 8 / 7 / 2023 فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مجلس إدارة اتحاد الكرة مكافأت تحفيزية خاصة للاعبي منتخب مصر الاوليمبي من أجل تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 سنة والتي تجمع مصر و المغرب اليوم السبت في نهائي البطولة المقامة بالمغرب و استمرار نجاحات المنتخب الاوليمبي بعد التأهل لاوليمبياد باريس 2024 .

وخاص المنتخب أربع مواجهات لم يتلق أى أهداف، حيث استهل مشواره بالتعادل السلبى مع النيجر، ثم الفوز على مالى بهدف دون رد، وعلى نظيره الجابونى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين باستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، واحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

ضرب منتخب مصر الأولمبى موعدا مع المغرب فى نهائى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة بعدما بلغ الفراعنة الصغار دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، وذلك بتأهله إلى نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.