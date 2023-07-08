شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى و الاتحاد اليوم السبت 8 / 7 / 2023 بالدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت مباراة هامة أمام نظيره الإتحاد السكندري في اللقاء المؤجل من الجولة 21 لبطولة الدوري والتى ستقام بإستاد برج العرب بالإسكندرية ،ويفصل المارد الأحمر عن التتويج الرسمي بالدوري خمسة نقاط لذا يرغب في إضافة ثلاثة نقاط الليلة لبنك رصيده في المسابقة على حساب زعيم الثغر قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك الخميس المقبل.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

مواعيد مباريات الأهلى المقبلة

مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى - يوم السبت المقبل 8 يوليو. مباراة الأهلى والزمالك - يوم الخميس 13 يوليو. 07:00 مساء يوم الأحد 16 يوليو ـ المقاولون العرب vs الأهلي 08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود 08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي 08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي