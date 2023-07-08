شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى و الاتحاد اليوم السبت 8 / 7 / 2023 بالدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت مباراة هامة أمام نظيره الإتحاد السكندري في اللقاء المؤجل من الجولة 21 لبطولة الدوري والتى ستقام بإستاد برج العرب بالإسكندرية ،ويفصل المارد الأحمر عن التتويج الرسمي بالدوري خمسة نقاط لذا يرغب في إضافة ثلاثة نقاط الليلة لبنك رصيده في المسابقة على حساب زعيم الثغر قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك الخميس المقبل.
ويرغب الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.
مواعيد مباريات الأهلى المقبلة
مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى - يوم السبت المقبل 8 يوليو.
مباراة الأهلى والزمالك - يوم الخميس 13 يوليو.
07:00 مساء يوم الأحد 16 يوليو ـ المقاولون العرب vs الأهلي
08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود
08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي
08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي
موعد مباراة الاهلى والاتحاد السكندري بالدوري
يستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري فى السابعة مساء اليوم السبت بإستاد برج العرب بالاسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.القناة الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد السكندري
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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