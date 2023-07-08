شوبير يكشف حكم قمة الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير هوية حكم مباراة القمة التي تجمع الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات تليفزيونية: “الحكم الأقرب لإدارة مباراة القمة لن يخرج من الثلاثي محمود البنا وأمين عمر ومحمد عادل”.

وأضاف: “محمود البنا، بنسبة كبيرة سيكون هو حكم مباراة الأهلي والزمالك المقبلة”.

وواصل تصريحات: “حتى هذه اللحظة لم يتم إرسال خطاب لاتحاد الكرة يطلب تعيين حكام أجانب ومن يرغب في جلب طاقم تحكيم أجنبي عليه إرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة”.

وأتم تصريحاته: “طاقم التحكيم الأجنبي يكلف 50 ألف دولار، أي ما يعادل من مليون و500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، هل في نادي سيدفع هذا المبلغ؟ بالتأكيد صعب”.

استاد القاهرة يستقبل قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك يوم 13 يوليو الجاري ضمن منافسات الدوري المصري ولم يتحدد حتى الآن هوية الطاقم التحكيمي للمباراة.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة ويحتاج لخمس نقاط فقط لحسم اللقب، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني بفارق 5 نقاط قبل انتهاء المسابقة بثلاثة أسابيع، ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتييب المسابقة المحلية برصيد 56 نقطة ويسبقه فيوتشر بفارق نقطتين.