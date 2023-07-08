شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته الليلة لمواجهة فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم السبت، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة فاركو، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الأحد ضمن منافسات الدوري العام، حيث يأمل المصري في مواصلة انتصاراته للاحتفاظ بالمركز الخامس في المسابقة.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 .

وأكد ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، أن فريقه خاض مواجهة صعبة أمام حرس الحدود في دور الـ 16 بكأس مصر، وقال عبد الرازق في تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي: مواجهة الحدود كانت عصيبة، أعلم أن حرس الحدود فريق ممتاز وصعب، وكنت عامل حسابي، وواجهت حرس الحدود في عدة مباريات كنت دائماً أتعرض للهزيمة وهذه أول مرة أفوز عليه.

أضاف مدرب المصري: أشكر جماهير بورسعيد على دعمهم لنا وكل ما يحدث من نتائج إيجابية في الفريق بفضل مساندتهم ودعواتهم واللاعبين كانوا رجالاً.

وتغلب النادي المصري على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة بدور الـ 16 في كأس مصر، حيث تقدم حرس الحدود أولاً ثم تعادل المصري، قبل أن يعود الحدود إلى التقدم ويتعادل الفريق البورسعيدي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، وامتدت المباراة إلى أشواط إضافية نجح خلالها المصري في حسم اللقاء لصالحه.