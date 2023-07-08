شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم السبت 8 / 7 / 2023 بالدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو مباراة هامة مساء اليوم السبت أمام نظيره فيوتشر ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري فى لقاء يتطلع فيه الفارس الابيض لمواصلة انتصاراته قبل مواجهة الاهلى بقمة الدوري الخميس المقبل.

تمكن نادي الزمالك من تحويل مباراته ضد المقاولون العرب إلى حفلة أهداف، متفوقًا (6-1) على ملعب استاد القاهرة، ضمن دور ربع النهائي من منافسات كأس مصر، سجل سداسية الزمالك أحمد زيزو "هدفين" وسيف الجزيرى "3 أهداف" ومحمود شيكابالا هدف، فيما سجل فادى فريد هدف المقاولون الوحيد فى اللقاء ، وضرب الزمالك موعدًا مع بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر 2022-2023.

ويبحث الزمالك عن الفوز على فيوتشر بالدوري بعدما فاز على غزل المحلة بهدفين دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

مواعيد مباريات الزمالك فى الدوري

سيكون الزمالك على موعد مع 3 مباريات فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث يلتقى مع فيوتشر الليلة باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين الخميس 13 يوليو فى الثامنة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

وفى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة، يستضيف الزمالك نظيره فاركو الأحد 16 يوليو فى الساعة 9:30 باستاد القاهرة الدولي.

بعدها سيخوض الزمالك مباراتين في البطولة العربية، الأولى ستكون في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الاتحاد المنستيري التونسي يوم 28 يوليو، بعدها سيلتقى الزمالك مع الشباب السعودي، في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.

ويدرس الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، منح الفرصة للبدلاء وبعض الناشئين حتى نهاية الموسم الحالى من الدورى الممتاز.

ويأتى قرار أوسوريو بتجربة البدلاء والناشئين لتقييمهم بشكل نهائى قبل اتخاذ قرار يخص مصيرهم مع الفريق، خصوصاً بعد فقدان الزمالك بطولة الدورى والمقعد المؤهل لدورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل.





موعد مباراة الزمالك وفيوتشر بالدوري

يستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.