شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يصحح أخطاء لاعبى الطلائع استعداداً لمباراة أسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع على تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة سيراميكا التي انتهت بالتعادل السلبى بالجولة الأخيرة للدوري.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة أسوان المقرر لها الثامنة والنصف مساء الاثنين المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 33 نقطة، بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41.

ويحرص الجهاز الفني لطلائع الجيش، على عقد عدة جلسات نفسية مع اللاعبين، لتحفيزهم على استعادة مسيرة الانتصارات في الدوري أمام أسوان.

واستهل بسيونى رحلته مع الطلائع بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد قبل أن يخسر من البنك الاهلى في كأس مصر بركلات الترجيح ثم تعادل مع سيراميكا بالدوري سلبياً.