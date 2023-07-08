شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف يقود التشكيل المتوقع لفيوتشر أمام الزمالك بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل نادي الزمالك ضيفاً على نظيره فيوتشر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين في يناير الماضي قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وتشهد مباراة فيوتشر والزمالك منافسة من نوع خاص بين الفريقين، حيث يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 58 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 56 نقطة، ويتبقى للفريق الأبيض مباراة مؤجلة أمام الأهلى، ومن المقرر أن تحسم مواجهة فيوتشر والزمالك، صاحب المركز الثالث قبل نهاية الموسم الجاري.

يحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعدما خاض 31 جولة، حيث فاز الزمالك في 16 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 15 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

تقام مباراة الزمالك وفيوتشر في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

تنقل قناة أون تايم سبورتس، مباراة الزمالك وفيوتشر بالجولة 33 من عمر مسابقة الدوري.

ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: محمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمى.

خط الدفاع: عمر كمال - باسم علي - على الفيل - طارق طه.

في الوسط: مهند لاشين - غنام محمد - أحمد رفعت - محمد رضا بوبو - محمد فاروق.

أحمد عاطف في الهجوم.