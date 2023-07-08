شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الأهلى والاتحاد اليوم السبت 8 / 7 / 2023 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع الاتحاد السكندري على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

ترتيب الأهلى فى جدول الدورى

يتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 72 نقطة، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 28 مباراة حقق الفوز فى 22 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ52هدفا ، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ترتيب الاتحاد السكندري فى جدول الدوري

يحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر 13 مرة وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 37 هدف.

آخر ظهور للأهلى فى الدوري

حقق الاهلى الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد في أخر ظهور بالدوري

آخر ظهور للاتحاد فى الدوري

فيما تعادل زعيم الثغر مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالدوري

أرقام كولر مع الاهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 51 مباراة، حقق الفوز فى 38 لقاءً، وتعادل فى 9 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 93 هدفاً وتلقت شباكهم 28، وخرج بشباك نظيفة فى 34 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري الابطال الافريقى مرة.

الاهلى يتفوق على الاتحاد فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للاتحاد السكندري 6.80 مليون يورو.

مواعيد مباريات الاهلى المقبلة

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري - يوم السبت المقبل 8 يوليو.