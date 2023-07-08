فاركو يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة البرتغالى برونو روماو استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها الثامنة والنصف مساء غداً الاحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري ، ويخوض الفريق البرتقالى مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن برونو روماو قائمة الفريق التى تدخل معسكر مغلق الليلة.

وتعد مباراة المصري البورسعيدى هى الاولى للبرتغالى برونو روماو مع فاركو بعد توليه المسئولية الفنية للفريق خلفاً لطارق العشري، وطلب برونو روماو شرائط مباريات المصري البورسعيدى بالدوري لمشاهدتها للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف كتيبة ميمى عبد الرازق بحثاً عن استعادة الانتصارات.

وخسر فاركو من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ليودع بطولة كأس مصر، ثم خسر من إنبى في الدوري بهدفين مقابل هدف ويطمع في استعادة الانتصارات مجدداً على حساب المصري. ويحتل فاركو المركز التاسع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 29 هدفا.

وعمل برونو روماو كمدرب مساعد في فاركو سنة 2017 تحت قيادة روي أجواش، والذي كان يتولى تدريب الفريق في دوري الدرجة الثانية قبل صعودهم.

وأعلن فاركو التعاقد مع المدرب البرتغالي برونو روماو لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، وكان نادي فاركو، قد أعلن اتفاق مسؤولوه مع المدير الفني طارق العشري على إنهاء التعاقد بموافقة الطرفيين بالتراضي.

ووجه مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار الشكر للمدير الفني على الفترة التي قضاها مع الفريق البرتقالي.

ويتبقى لفاركو مباراتين خلال الموسم الجاري من الدوري الأولى أمام فاركو غداً الأحد والثانية أمام الزمالك يوم الأحد الموافق 16من الشهر ذاته.

وتولى طارق العشرى تدريب فاركو خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل بسبب سوء النتائج، وقاد العشرى فاركو فى 20 مباراة، حتى الآن، فاز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 7، وخسر 5 مباريات فقط، وحصد 28 نقطة.