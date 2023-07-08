شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن مباراة المنتخب الأوليمبى أمام المغرب 8 / 7 / 2032 بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الحادية عشرة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع المنتخب الاوليمبى مع نظيره المغربى على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" في العاصمة المغربية الرباط، في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، كان منتخب مصر قد تخطى غينيا في الدور نصف النهائي بهدف دون رد فيما تجاوز أسود أطلس منافسه مالي بركلات الترجيح ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

مشوار منتخب مصر الأولمبي

مشوار المنتخب الوطني في النسخة الحالية من البطولة القارية، كان مميزا للغاية، حيث نجح الفراعنة في تحقيق ثلاثة انتصارات، بجانب التعادل في لقاء وحيد، فيما لم يتلق منتخب مصر أي هزيمة بالمسابقة، كما أنه الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه حتى الآن.

وقد استهل منتخب مصر مشواره في البطولة القارية بالتعادل السلبي مع منتخب النيجر، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين في دور المجموعات على كل من مالي بنتيجة 1-0، ثم الجابون بنتيجة 2-0، ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط.. وفي الدور نصف النهائي نجح المنتخب الوطني في عبور عقبة منتخب غينيا بالفوز عليه بهدف نظيف، ليتأهل للمباراة النهائية، ويحجز مقعده في أولمبياد باريس.

مشوار منتخب المغرب

أما منتخب المغرب الذي تواجد في المجموعة الأولى للمسابقة، فقد نجح هو الآخر في تصدر ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط، حيث حقق العلامة الكاملة من خلال الفوز في المباريات الثلاث بالدور الأول على كل من غينيا بنتيجة 2-1، وغانا بنتيجة 5-1، والكونغو بنتيجة 1-0.. وفي الدور نصف النهائي، حقق أسود الأطلس انتصارا صعبا على منتخب مالي بضربات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي للقاء بنتيجة 2-2.

منتخب مصر يبحث عن الحفاظ على اللقب الافريقى

يسعى منتخب مصر للحفاظ على لقبه الإفريقي، حيث يعد الفراعنة حامل لقب البطولة، عقب التتويج بلقب النسخة الماضية التي أقيمت في مصر عام 2019، بعد الفوز في النهائي على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1.

منتخب المغرب يفتش عن اللقب الاول

يبحث منتخب المغرب عن حصد اللقب القاري لأول مرة في تاريخه، حيث تعد أبرز إنجازاته في البطولة الحصول على الوصافة في نسخة عام 2011 التي أقيمت في المغرب أيضا، بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام الجابون بنتيجة 2-1.

مصر والمغرب بحضور جماهيري

لقاء الليلةسيشهد حضورا جماهيريا كبيرا من الجانب المغربي، حيث نفذت تذاكر المباراة التي ستقام على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" الذي يسع لما يقرب من 54 ألف متفرج.. كما سيحضر اللقاء الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "كاف"، بالإضافة إلى رؤساء 46 اتحادا إفريقيا لكرة القدم، وعدد من نجوم الكرة السمراء القدامى.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي ضد المغرب

وتذاع مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام منتخب المغرب، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

كشف حساب ميكالى مع المنتخب الاوليمبى

نجح البرازيلي روجيرو ميكالي في فرض أسمه في تاريخ الكرة المصرية بعد نجاحه في قيادة المنتخب للتأهل لاوليمبياد باريس 2024