شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبدأ استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء الأربعاء المقبل على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري.

وطالب شوقي غريب لاعبي الفريق بضرورة غلق صفحة بطولة كأس مصر، والتي ودعها الفريق من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام الزمالك بنتيحة 6/1، والتركيز على إنهاء الدوري في مركز أفضل.

ويحتل نادي المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 32 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 29.

ويستعيد المقاولون العرب خدمات الرباعي، محمد أحمد السيد (سيحا) وأحمد فوزي، وأحمد عاطف (قطة)، وعمر فايد، بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في بطولة أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، التي أقيمت بالمغرب.

وكان المقاولون قد خسر في المواجهة الأخيرة بالدوري أمام الداخلية بهدف نظيف، ومنذ الفوز على حرس الحدود في 16 مايو الماضي بثنائية نظيفة، لم يتذوق ذئاب الجبل طعم الانتصارات في مسابقة الدوري.