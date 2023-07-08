شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم السبت 8 / 7 / 2023 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك وفيوتشر على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

ترتيب الزمالك في جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 56 نقطة، بعدما خاض 31 لقاءً، حقق الفوز فى 55 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكه 28.

ترتيب فيوتشر فى جدول الدوري

يحتل فيوتشر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 19 هدف.

يبحث الزمالك عن الفوز على فيوتشر بالدوري بعدما فاز على غزل المحلة بهدفين دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

آخر ظهور للزمالك فى الدوري

آخر ظهور لفيوتشر فى الدوري

تعادل فيوتشر سلبياً مع الاهلى فى أخر ظهور بالدوري

الزمالك يتفوق على فيوتشر فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.63 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفيوتشر 12.83 مليون يورو.

مواجهات الزمالك وفيوتشر

تعد مباراة الليلة هي الرابعة بين الزمالك وفيوتشر فلقد التقى الفريقين في 3 مباريات قبل لقاء اليوم حقق الفارس الأبيض فيهم حيث فاز في اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما فاز في اللقاء الثانى بهدف دون رد وفاز فى اللقاء الثالث والاخير بهدفين مقابل هدف.