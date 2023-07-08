شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الطائرة أمام إيطاليا اليوم فى بطولة العالم بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب شباب الكرة الطائرة بقيادة مديره الفنى هانى مصيلحي اليوم السبت ثان مواجهاته بمشوار بطولة العالم المقامة بالبحرين بمواجهة ايطاليا فى تمام الحادية عشر صباحا .

وصل منتخب شباب الطائرة البحرين مساء الأربعاء قبل إفتتاح مشوار المنافسة بمواجهة البرازيل أمس الجمعة ،ومن المقرر أن يختتم شباب الطائرة مواجهات الدور الأول أمام المكسيك الأحد فى الثانية ظهرا .

ويترأس بعثة المنتخب المصري في البحرين، الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هاني مصيلحي، ومصطفى هلال مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا.

بينما تضم قائمة المنتخب المصري 12 لاعبًا وهم: ”ياسين محمد، عمر عابد، زياد أسامة، أحمد ياسر، عبد الرحمن محمد، أحمد إبراهيم، عبد الله إبراهيم، حازم أشرف، علي وائل، عمرو أحمد، حمزة حمدي، وياسين أشرف”.

وقد قرر هاني مصيلحي، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، وبيرسي أونكن المشرف على منتخبات الشباب والناشئين للكرة الطائرة، استبعاد الثنائي أحمد وائل قنديل، ومحمد طارق من قائمة المنتخب التي ستشارك في منافسات بطولة العالم.

ويتواجد المنتخب المصري للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثانية في بطولة العالم بجانب كلا من: ”منتخب إيطاليا، البرازيل، المكسيك، بالإضافة إلى مصر”.