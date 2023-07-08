شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يواجه المغرب فى نهائى أمم أفريقيا تحت 23 سنة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الاوليمبى في الحادية عشر مساء اليوم السبت مواجهة قوية أمام منتخب المغرب في نهائي بطولة كأس الأمم الافريقية تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها دولة المغرب .

وشهدت الساعات الأخيرة جلسات عديدة من البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الاوليمبي مع اللاعبين طالبهم خلالها بتحقيق الثنائية وهي الفوز ببطولة كأس امم افريقيا بعد التأهل لأولمبياد باريس 2024 عقب الفوز في المباراة الماضية امام غينيا بهدف في الدور قبل النهائي للبطولة .

كما عقد جمال علام رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة و محمد بركات عضو المجلس و المشرف علي المنتخب مكافأت تحفيزية خاصة للاعبي منتخب مصر الاوليمبي من أجل تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 سنة والتي تجمع مصر و المغرب اليوم و استمرار نجاحات المنتخب الاوليمبي بعد التأهل لاوليمبياد باريس 2024 وإسعاد الشعب المصري .

كما حذر ميكالي اللاعبين من الحضور الجماهيري الكبير للمغرب وطالبهم بضبط النفس خلال اللقاء وعدم الانسياق وراء ضغط و استفزاز اللاعبين او الجماهير .

من المقرر ان يدفع ميكالي خلال المباراة بعناصر الخبرة في البطولة امثال حمزة علاء حارس المرمي و حسام عبد المجيد و حاتم سكر و احمد عيد و مصطفي ميسي و و احمد حسن كوكا و احمد عاطف و محمود صابر و ابراهيم عادل و اسامه فيصل.

كما حفز الجهاز الفني اللاعبين و طالبهم بتحقيق اللقب من أجل الفوز ايضا بعدد من الالقاب التي يتنافس عليها عدد من اللاعبين المصريين حيث يتنافس حمزة علاء علي لقب افضل حارس و ابراهيم عادل افضل لاعب وفي حالة الفوز علي المغرب في لقاء اليوم سيتم حسم هذه الالقاب لصالح المنتخب المصري .

من المقرر ان تعود بعثة منتخب مصر الاوليمبي غدا الأحد الي القاهرة عقب انتهاء بطولة أمم افريقيا ، علي ان يستعد الفريق في شهر سبتمبر و اكتوبر المقبل للاوليمبياد عن طريق خوض عدد من الوديات .

في المقابل يدخل منتخب المغرب الأولمبي مواجهة الليلة وكل الآمال علي الفوز وحصد اول لقب للبطولة في تاريخه مستغلا عاملي الارض والجمهور والذي قاده لتحقيق انتصارات كثيرة آخرها الفوز علي مالي بركلات الترجيح بعد التعادل 2/2، في اللقاء الذي جمع بينهما في الدور نصف النهائي .

وضمن المنتخبين المصري و المغربي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث ينص نظام المسابقة على تأهل أول 3 منتخبات مباشرة للأولمبياد مع خوض الرابع ملحق مع رابع آسيا..ويلعب المنتخبين المالي وغينيا علي المركزين الثالث والرابع الفائز يتاهل للاولمبياد والخاسر يخوض فاصلة مع بطل آسيا .