مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023، فسنكون على موعد مع لقاءات الدوري المصري ومواجهة مرتقبة بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره المغربي فى نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام ونهائي بطولة أوروبا تحت 21 عام.

جدول مباريات اليوم في الدوري المصري

يتقابل فريق الأهلي أمام الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة عبر شاشة أون تايم سبورتس اتش دي.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع نظيره فيوتشر ــ الدوري المصري فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة عبر شاشة أون تايم سبورتس اتش دي.

موعد نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام

يخوض منتخب مصر الأولمبي مباراة أمام منتخب المغرب فى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت المغرب عبر شاشة بي ان سبورت اتش دي 4.

موعد نهائي كأس أوروبا تحت 21 عام

ويقام نهائي كأس أوروبا بين منتخب إنجلترا ونظيره إسبانيا فى تمام الساعة السابعة ، الثامنة بتوقيت أبو ظبى بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.