الأهلي يلتقي الاتحاد السكندري لتأكيد صدارة الدوري المصري الممتاز الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق الأهلي نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالسكندرية، فى اطار الجولة الـ 21 المؤجلة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويأمل السويسرى مارسيل كولر فى مواصلة الزحف نحو اللقب بتحقيقه الانتصار على سيد البلد الليلة ليتبقى له خطوة تفصله عن التتويج ببطولة الدوري المصري لموسم 2022 ـ 2023.

وتقام مباراة الاهلى و الاتحاد اللسكندري فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 ، فيما تنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري

1ـ الأهلي 72 نقطة.

2- بيراميدز 67 نقطة.

3- فيوتشر 58 نقطة.

4- الزمالك 56 نقطة.

5- المصري البورسعيدي 44 نقطة.

6- المقاولون العرب 43 نقطة.

7- إنبي 42 نقطة.

8- الاتحاد السكندري 42 نقطة.

9- فاركو 41 نقطة.

10- سموحة 36 نقطة.

11- البنك الأهلي 35 نقطة.

12- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة.

13- الإسماعيلي 34 نقطة.

14- طلائع الجيش 33 نقطة.

15- أسوان 33 نقطة.

16- الداخلية 32 نقطة.

17- غزل المحلة 32 نقطة.

18- حرس الحدود 21 نقطة .