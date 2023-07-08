شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضيفاً ثقيلا على الاتحاد السكندرى فى برج العرب الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى مع دقات السابعة مساء اليوم السبت ضيفاً ثقيلا على نظيره الاتحاد السكندري على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، ويفصل المارد الأحمر عن التتويج الرسمي بالدوري خمسة نقاط لذا يرغب في إضافة ثلاثة نقاط الليلة لبنك رصيده في المسابقة على حساب زعيم الثغر قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك الخميس المقبل.

يتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 72 نقطة، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 28 مباراة حقق الفوز فى 22 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ52هدفا ، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر 13 مرة وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 37 هدف.

وحقق الاهلى الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد في أخر ظهور بالدوري فيما تعادل زعيم الثغر مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدد 6 مباريات عن إنهاء منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث خاض 28 مباراة حتى الآن.

ويحتاج الأهلي إلى خمس نقاط من تلك المباريات الست، كي يصل إلى النقطة 77، وهو الرصيد الذي سيستحيل على أي فريق آخر الوصول إليه، ويتوّج بالبطولة المفضلة له.

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 51 مباراة، حقق الفوز فى 38 لقاءً، وتعادل فى 9 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 93 هدفاً وتلقت شباكهم 28، وخرج بشباك نظيفة فى 34 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري الابطال الافريقى مرة.

وحث مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه على ضرورة تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري وعدم النظر إلى نوع المنافس أو الظروف المحيطة للمباراة، محذرا اللاعبين من قوة زعيم الثغر الذي سيقدم أفضل مستوى له لانه يلعب بدون ضغوط سواء المنافسة على اللقب أو النجاة من الهبوط.

وطالب كولر لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الخصم وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس وضرورة حسم المباراة مبكرا وعدم الانتظار حتى الأمتار الأخيرة من عمر المباراة، وهو ما يتسبب في ضغط ذهني وبدني على اللاعبين.

وحرص كولر على مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بفريق الاتحاد خلال اليومين الماضيين، من أجل معرفة أسلوب لعب زعيم الثغر وطريقته في حالة الهجوم والدفاع وخلال الاستحواذ على الكرة وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة.

ويغيب عن الاهلى في مباراة الليلة أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى وعمرو السولية للإصابة وأيمن أشرف وشادى حسين لأسباب فنية وحمدى فتحى وبرونو سافيو للرحيل عن النادى ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء للتواجد مع المنتخب الاوليمبى فى كأس أفريقيا.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاتحاد مكون من :" محمد الشناوي -علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني- أحمد قندوسي - مروان عطية - أليو ديانج- حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو".

في المقابل ، ضمن الاتحاد السكندري البقاء في الدوري الممتاز الموسم القادم، وهو بعيد عن المراكز المؤهلة للبطولات القارية، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

هذا لا يعني أن المباراة ستكون سهلة على النادي الأهلي، فالندية التي اعتادها الجمهور بين الفريقين، تولي أهمية خاصة لنادي الاتحاد السكندري الذي سيقاتل بدوره على الفوز، حتى مع انتهاء موسمه.

وطالب الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة أمام بطل أفريقيا لمصالحة جماهيرهم الغاضبة من تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

يغيب عن صفوف زعيم الثغر أمام الاهلى كل من محمود علاء مدافع الفريق والأنجولي كريستوفر مابولولو هداف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الإصابة.