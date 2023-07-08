شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه فيوتشر الليلة لحسم الصراع على المركز الثالث فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، يحل نادي الزمالك ضيفاً على نظيره فيوتشر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين في يناير الماضي قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وتشهد مباراة فيوتشر والزمالك منافسة من نوع خاص بين الفريقين، حيث يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 58 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 56 نقطة، ويتبقى للفريق الأبيض مباراة مؤجلة أمام الأهلى، ومن المقرر أن تحسم مواجهة فيوتشر والزمالك، صاحب المركز الثالث قبل نهاية الموسم الجاري.

يحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعدما خاض 31 جولة، حيث فاز الزمالك في 16 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 15 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

يدخل نادي الزمالك مباراة اليوم منتشياً بعد سلسلة الانتصارات الأخيرة التي حققها الفريق تحت قيادة الكولومبي أوسوريو، والتي كان آخرها الفوز على المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر بسداسية مقابل هدف، ويبحث الفريق الأبيض عن إنهاء الموسم الجاري في مركز أفضل لمصالحة الجماهير.

وعقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين، وتحدث أوسوريو مع اللاعبين عن ضرورة التركيز والعمل بكل جدية وقوة خلال الفترة الحالية لمواصلة الانتصارات والاستعداد للمرحلة المقبلة، وحرص المدير الفنى على شرح مجموعة من الأفكار الفنية والخططية التى يقوم اللاعبون بتنفيذها استعدادا للمباراة المرتقبة أمام فيوتشر.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبدالغني – مصطفى الزناري- أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف روقا – سيد عبدالله نيمار- أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود عبدالرازق شيكابالا – سيف الجزيري- إبراهيما نداي.

على الجانب الآخر يدخل فريق فيوتشر مباراة اليوم بحثاً عن نتيجة إيجابية للحفاظ على المركز الثالث، في جدول الدوري، وعقد علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة انهاء الموسم في مركز يليق بالفريق، مؤكداً على أهمية الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك، الذي يعد أقرب المنافسين لفيوتشر على المركز الثالث.

واستعاد فيوتشر عددا من اللاعبين المصابين الذين غابوا عن المشاركة مع الفريق في المباريات السابقة خاصة، محمد رضا بوبو، محمود حمدي، بالإضافة إلى جاهزية غنام محمد.

وغابت الانتصارات المحلية عن فريق فيوتشر منذ السادس من يونيو الماضي عندما فاز على إنبي بهدف نظيف في الدوري، قبل أن يودع كأس الرابطة التي يحمل لقبها أمام المصري بركلات الترجيح، ثم خسر أمام المصري في الدوري بهدفين نظيفين، وأخيراً تعادل مع الأهلي سلبياً بدون أهداف في الجولة 24 والمؤجلة من المسابقة المحلية.

ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: محمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمى.

خط الدفاع: عمر كمال - باسم علي - على الفيل - طارق طه.

في الوسط: مهند لاشين - غنام محمد - أحمد رفعت - محمد رضا بوبو - محمد فاروق.

أحمد عاطف في الهجوم.