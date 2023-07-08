شكرا لقرائتكم خبر عن الجمل يذاكر مباريات الداخلية ويحذر لاعبى الإسماعيلى من الهجمات المرتدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على دراسة مباريات الداخلية الأخيرة لدراسة نقاط القوة والضعف للظفر بالثلاث نقاط والمباراة التى تحسم بقاء الفريق فى الدورى بشكل رسمى خاصة أن الداخلية أحد أندية الصراع.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الداخلية المقرر لها السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري

وحذر حمزة الجمل اللاعبين من خطورة لاعبى الداخلية فى الهجمات المرتدة، وأكد أن الداخلية لديه الحافز الكبير بعد الفوز على المقاولون العرب فى المباراة الأخيرة والتى خطف فيها نقاط المباراة التى أحيت آماله فى البقاء.

وطالب مدرب الإسماعيلى اللاعبين بضرورة القتال وبذل أقصى جهد للعودة بالنقاط الثلاثة وضمان البقاء، وإسعاد الجمهور الذى لا يتوانٍ فى دعم الفريق فى أى مكان.

فى سياق أخر، تتمسك اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الإسماعيلى، بإسناد مباريات الفريق المتبقية أمام الداخلية والاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم، إلى حكام دوليين نظرا للوضع الحساس الذى يعيشه الفريق فى جدول المسابقة.

وطالب الإسماعيلى بوجود حكام دوليين فى مباراته القادمة مع الداخلية المقرر لها الاثنين المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى، خاصة بعدما شهدت مباراة الفريق الأخيرة أمام الأهلى أخطاء أثرت على نتيجة المباراة وفقا لبيان الإسماعيلى الذى صدر بعد المباراة.

وأكدت اللجنة الثلاثية أنها لن تخوض أى مباراة يكون حكمها ليس دوليا، لذلك تتمسك الإدارة بطلبها وترجو من لجنة المسابقات مراعاة موقف الأندية التى تصارع على الهبوط إلى القسم الثانى.