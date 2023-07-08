الجزيرى ونداى يقودان هجوم الزمالك فى التشكيل المتوقع للأبيض أمام فيوتشر

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القاهرة - سامية سيد - يستعد نادي الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو، لخوض تحدياً قوياً عندما يحل ضيفاً على نظيره فيوتشر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين في يناير الماضي قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

يحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعدما خاض 31 جولة، حيث فاز الزمالك في 16 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 15 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

تقام مباراة الزمالك وفيوتشر في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد السلام.

التشكيل المتوقع للزمالك

من المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبدالغني – مصطفى الزناري- أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف روقا – سيد عبدالله نيمار- أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود عبدالرازق شيكابالا – سيف الجزيري- إبراهيما نداي.

وتشهد مباراة فيوتشر والزمالك منافسة من نوع خاص بين الفريقين، حيث يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 58 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 56 نقطة، ويتبقى للفريق الأبيض مباراة مؤجلة أمام الأهلى، ومن المقرر أن تحسم مواجهة فيوتشر والزمالك، صاحب المركز الثالث قبل نهاية الموسم الجاري.