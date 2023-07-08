شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى الدورى المصرى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري فى السابعة مساء اليوم السبت باستاد برج العرب بالاسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.مواعيد مباريات الأهلى المقبلة مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى - يوم السبت 8 يوليو. مباراة الأهلى والزمالك - يوم الخميس 13 يوليو. 07:00 مساء يوم الأحد 16 يوليو ـ المقاولون العرب vs الأهلي 08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود 08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي 08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



