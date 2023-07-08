إبراهيم فايق يكشف تفاصيل جديدة بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع إمام عاشور

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن موقف النادي الأهلي من التعاقد مع إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق وفريق ميتلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال "فايق"، خلال تقديم برنامجه "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس2"، إن "هناك انقسام شديد داخل اللجنة الفنية بالنادي الأهلي بشأن التعاقد مع إمام عاشور، تحديدًا هناك اسمين رافضين التعاقد مع اللاعب".

وأضاف الإعلامي أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرغب في التعاقد مع إمام عاشور، متابعاً: "الأمور لم تتضح حتى الأن داخل الأهلي بشأن التعاقد مع إمام، في وقت من الأوقات ممكن نرى المفاوضات تسيير في اتجاه حسم التعاقد مع إمام عاشور، وممكن نرى تجميد المفاوضات".

وواصل: "إمام عاشور، ليس في الأهلي أو خارج الأهلي، ولكنه في الحسابات، في ظل رغبة كولر، في التعاقد معه".

ولفت مقدم برنامج "جمهور التالتة": "هناك رغبة قوية من نادي بيراميدز في التعاقد مع إمام عاشور، في الميركاتو الصيفي، وهو لديه الامكانيات المادية التي تساعده على التعاقد مع اللاعب".

وأكمل إبراهيم فايق: "إمام عاشور، بعيدًا عن العودة لنادي الزمالك، خاصة أن النادي الأبيض تقدم بعرضًا لنادي ميتلاند للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة وكان رقمًا قليلًا وهو ما رفضه النادي الدنماركي، الذي يرغب في بيع اللاعب بشكل نهائي بما لا يقل عن 3 ملايين و500 مليون دولار، ليعوض الأموال التي دفعها في صفقة إمام عاشور، من القلعة البيضاء في يناير الماضي".