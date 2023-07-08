الليلة.. الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات أمام فيوتشر في الدوري.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يواجه الزمالك فريق فيوتشر، مساء اليوم السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين فقط على الزمالك صاحب المركز الرابع.

ويسعى الزمالك في مباراة اليوم لمواصلة نتائجة الإيجابية، تحت قيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث نجح في الفوز على المقاولون العرب (6-1) ببطولة كأس مصر، ليكمل سلسلة انتصارات متتالية، بفوزه خلال آخر 5 مباريات على كل من طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، فاركو، غزل المحلة والمقاولون العرب.

تشكيل فيوتشر المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع: عمر كمال - باسم علي - على الفيل - طارق طه

خط الوسط: مهند لاشين - غنام محمد - أحمد رفعت - محمد رضا بوبو - محمد فاروق

خط الهجوم: أحمد عاطف

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمي: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، مصطفي الزناري.

خط الوسط: أحمد فتوح، محمد أشرف روقا، إبراهيما نداي، مصطفي شلبي.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق شيكابالا، أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

تنطلق مباراة الزمالك وفيوتشر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر عبر فضائية Ontime sports1.