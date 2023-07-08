تعرف على مشوار مصر والمغرب قبل نهائى كأس أمم أفريقيا الليلة

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأولمبى في الحادية عشر مساء اليوم السبت مواجهة قوية أمام منتخب المغرب في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها دولة المغرب.

مشوار المنتخب الوطني في النسخة الحالية من البطولة القارية، كان مميزا للغاية، حيث نجح الفراعنة في تحقيق ثلاثة انتصارات، بجانب التعادل في لقاء وحيد، فيما لم يتلق منتخب مصر أي هزيمة بالمسابقة، كما أنه الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه حتى الآن.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة القارية بالتعادل السلبي مع منتخب النيجر، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين في دور المجموعات على كل من مالي بنتيجة 1-0، ثم الجابون بنتيجة 2-0، ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط.. وفي الدور نصف النهائي نجح المنتخب الوطني في عبور عقبة منتخب غينيا بالفوز عليه بهدف نظيف، ليتأهل للمباراة النهائية، ويحجز مقعده في أولمبياد باريس.

أما منتخب المغرب الذي تواجد في المجموعة الأولى للمسابقة، فقد نجح هو الآخر في تصدر ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط، حيث حقق العلامة الكاملة من خلال الفوز في المباريات الثلاث بالدور الأول على كل من غينيا بنتيجة 2-1، وغانا بنتيجة 5-1، والكونغو بنتيجة 1-0.. وفي الدور نصف النهائي، حقق أسود الأطلس انتصارا صعبا على منتخب مالي بضربات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي للقاء بنتيجة 2-2.

مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب ستكون منقولة عبر قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصري للمسابقة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.