شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعين بالتدريبات الاستشفائية لمحاربة الإجهاد قبل مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني للنادي المصري، بالتدريبات الاستشفائية استعداداً لمواجهة فاركو المرتقبة بالدوري، وذلك لإزالة الإرهاق عن اللاعبين، بعد المباراة القوية التي خاضها لاعبو الفريق البورسعيدي مؤخراً أمام حرس الحدود بكأس مصر.

واستأنف المصري تدريباته دون الحصول على أي راحة نظراً لضيق الوقت بين المباراتين،ويستعد النادي المصري لمواجهة فاركو، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الأحد ضمن منافسات الدوري العام، حيث يأمل المصري في مواصلة انتصاراته للاحتفاظ بالمركز الخامس في المسابقة.

يعيش النادي المصري تحت قيادة مديره الفني ميمي عبد الرازق، حالة من التألق في المباريات الأخيرة، حيث تحينت نتائج الفريق بشكل ملحوظ ليتقدم إلى المركز الخامس برصيد 44 نقطة في جدول مسابقة الدوري.

وتغلب النادي المصري على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة بدور الـ 16 في كأس مصر، حيث تقدم حرس الحدود أولاً ثم تعادل المصري، قبل أن يعود الحدود إلى التقدم ويتعادل الفريق البورسعيدي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، وامتدت المباراة إلى أشواط إضافية نجح خلالها المصري في حسم اللقاء لصالحه.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 .

وبات يفصل الفريق البورسعيدي 6 نقاط فقط عن حسم المركز الخامس في ظل المنافسة الشرسة بين عدد من الفرق على هذا المركز وخاصة المقاولون العرب صاحب المركز السادس برصيد 43 نقطة.

ويتبقى للمصري 3 مباريات، بينما يتبقى للمقاولون العرب مباراتين، ويحتاج الفريق البورسعيدي إلى الفوز في مباراتين فقط لحصد 6 نقاط والوصول إلى النقطة 50 لحسم صراع المركز الخامس، وهي النقطة التي لن يستطيع المقاولون العرب الوصول إليها حال فوزه بالمباراتين المتبقيتين له في الدوري.