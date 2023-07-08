شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك وفيوتشر فى الدورى قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو مباراة هامة مساء اليوم السبت أمام نظيره فيوتشر ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري فى لقاء يتطلع فيه الفارس الأبيض لمواصلة انتصاراته قبل مواجهة الأهلى بقمة الدوري يوم الخميس المقبل.

يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 56 نقطة، بعدما خاض 31 لقاءً، حقق الفوز فى 55 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكه 28.

يحتل فيوتشر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 19 هدف.

سيكون الزمالك على موعد مع 3 مباريات فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث يلتقى مع فيوتشر الليلة باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين الخميس 13 يوليو فى الثامنة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

وفى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة، يستضيف الزمالك نظيره فاركو الأحد 16 يوليو فى الساعة 9:30 باستاد القاهرة الدولي.

بعدها سيخوض الزمالك مباراتين في البطولة العربية، الأولى ستكون في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الاتحاد المنستيري التونسي يوم 28 يوليو، بعدها سيلتقى الزمالك مع الشباب السعودي، في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.



