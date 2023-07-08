شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاتحاد.. تاو والشحات وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري فى السابعة مساء اليوم السبت بإستاد برج العرب بالاسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاتحاد السكندري مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

يتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 72 نقطة، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 28 مباراة حقق الفوز فى 22 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ52هدفا ، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر 13 مرة وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 37 هدف.

وحقق الاهلى الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد في أخر ظهور بالدوري فيما تعادل زعيم الثغر مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق.