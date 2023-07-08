اليوم.. الأهلي يواجه الاتحاد السكندري للاقتراب من لقب الدوري.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يحلّ الأهلي ضيفا ثقيلا على فريق الاتحاد السكندري، مساء اليوم السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم محتلا صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 72 نقطة، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 28 مباراة حقق الفوز فى 22 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ52هدفا ، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر 13 مرة وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 37 هدف.

ويفصل الأهلي عن التتويج الرسمي ببطولة الدوري المصري 5 نقاط، لذا يرغب في إضافة 3 نقاط الليلة على حساب زعيم الثغر، قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك يوم الخميس المقبل.

ويسعى الأهلي للوصول إلى النقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويتبقى لـ الأهلي 6 مباريات عن إنهاء منافسات بطولة الدوري، حيث خاض 28 مباراة حتى الآن.

غيابات الأهلي

يغيب عن الأهلي في مباراة الليلة كل من: أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى وعمرو السولية للإصابة، وأيمن أشرف وشادى حسين لأسباب فنية، ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء للتواجد مع المنتخب الاوليمبى فى كأس أفريقيا.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي والاتحاد السكندري عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أحمد قندوسي - مروان عطية - أليو ديانج

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو