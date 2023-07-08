تحدي الأندية.. سوبر جديد بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية

أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) واتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية "كونميبول" (CONMEBOL) يوم الجمعة بطولة "تحدي الأندية" الجديدة التي تجمع بين بطل الدوري الأوروبي إشبيلية الإسباني والفائز بكأس "سود أميركانا" إنديبندينتي ديل فال الإكوادوري.



وفي إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحادين فإن النسخة التجريبية من البطولة ستقام في 19 يوليو/تموز الجاري في ملعب رامون سانشيز بيزخوان بإشبيلية.



وقال الكونميبول في بيان إن "تحدي الأندية مباراة واحدة تقام على مدار 90 دقيقة، لا يوجد وقت إضافي، لذا إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل تحتكم مباشرة لركلات الترجيح".





وأضاف "سيحصل الفائز على درع وميداليات مصممة خصيصا للمناسبة".



وتحمل هذه النسخة اسم "أنطونيو بويرتا الـ12" تكريما لذكرى لاعب إشبيلية السابق الذي توفي في 2007 عن عمر 22 عاما بعدما تعرض لأزمة قلبية.



المصدر : رويترز

