موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب في نهائي أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم المصرية نحو ملعب الأمير مولاى عبد الله بالعاصمة المغربية لمتابعة المواجهة المرتقبة والتي ستجمع بين منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره المغربي فى نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة .

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وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلي نهائي بطولة إفريقيا بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الغيني بهدف نظيف سجله محمد شحاته ، فيما وصل منتخب المغرب إلي هذا الدور بعد فوزه على مالي بركلات الترجيح ، ليضمن كلا من الفراعنة وأسود الأطلس التأهل إلي أولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب

تنطلق صافر بدأ أحداث مباراة نهائي أمم أفريقيا للشباب بين المنتخب الأولمبي أمام نظيره منتخب المغرب في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي ، على أن تبدء المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب

وتذاع أحداث مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره المنتخب المغربي في نهائي أمم إفريقيا عبر قناة beIN Sports HD 4 الناقل الحصري لمباريات البطولة.

معلق مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب

ويعلق على أحداث مباراة مصر والمغرب بنهائي أمم أفريقيا للشباب وذلك عبر قناة بي أن سبورت المعلق التونسي عصام الشوالي.

حكم مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب

ويدير مباراة نهائي أمم أفريقيا للشباب بين منتخب مصر والمغرب الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو ، ويعاونه ستيفن اليزار أونينجو حكم مساعد أول وجوناثان أنتونيو كوفي حكم مساعد ثاني وعمر عبد القادر أرتان حكم رابع ، فيما يدير تقنية الفيديو على وهيثم جريات وديهاني بيلدا مساعد من موريتانا وأبو ينجل توم من جنوب إفريقيا.

والجدير بالذكر أن منتخب الفرعنة الأولمبي يسعي للحفاظ على لقب الأميرةالسمراء، للمرة الثانية على التوالى، بعد تحقيقه اللقب فى النسخة الثالثة من البطولة، لعام 2019، بعد هزيمة منتخب ساحل العاج فى نهائي البطولة بنتيجة هدفين مقابل هدف، أحرزهما اللاعبان كريم العارقى الهدف الأول و رمضان صبحى الهدف الثانى ليتوج باللقب، بجانب تأهله الى أولينبياد طوكيو 2020.



