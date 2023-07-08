الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشربالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره فريق فيوتشر مساء اليوم السبت في المباراة التي ستجمع بينهما على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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يواجه الزمالك نظيره فريق فيوتشر في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي ، والتي تذاع عبر “ on time sports 1 HD ".

تشكيل الزمالك المتوقع

من المتوقع أن يبدأ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المباراة بتشكيل مكون من

في مركز حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، مصطفى الزناري.

في خط الوسط: سيد عبد الله نيمار، محمد أشرف روقا، أحمد فتوح ، أحمد مصطفى زيزو، إبراهيما نداي، شيكابالا.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

يغيب عن صفوف الزمالك في مباراة فيوتشر 11 لاعبا هم محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا للإصابة وعبد الله جمعة لعدم الجاهزية، وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر للتواجد مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

كما يغيب الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر للانقطاع عن التدريبات وسامسون أكينيولا لأسباب فنية.

يحتل الفارس الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة ، بفارق نقطتين عن فيوتشر صاحب المركز الثالث برصيد 58 نقطة.