ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى إطار الجولة 2الحادية والعشرين المؤجلة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام الأهلي في الدوري:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

في الدفاع: صبري رحيل، خالد صبحي، مصطفى إبراهيم، عمار حمدي

في الوسط: مورو ساليفو، محمد محمود، خالد الغندور

في الهجوم: إسلام عبدالنعيم، أوستن أموتو، أحمد عيد.

ويغيب عن قائمة سيد البلد اليوم اللاعبين عمرو خليل وفارس السيد والسيد سالم وكازيتو ومحمود علاء وهشام صلاح ومابولولو وإبراهيم حسن وأحمد عادل ميسي.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى الدوري المصري:

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لموسم 2023.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري:

وتقرر إذاعة مباراة الأهلي ونظيره الاتحاد السكندري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الأهلي في الدوري:

وأعلن الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن قائمة زعيم الثغر التي ستخوض مواجهة الأهلي وضمت القائمة اللاعبين:

حراس المرمى: المهدي سليمان وصبحي سليمان.

خط الدفاع : صبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى إبراهيم ومحمد الصالح وأحمد بهاء وفوزي الحناوى.

خط الوسط : محمود عبدالعزيز وإسلام عبدالنعيم وخالد الغندور ومحمد فارس وناصر ناصر وعمار حمدي ومحمد محمود ومورو ساليفو وعبدالغني محمد.

خط الهجوم: أحمد عيد وعموري واوستن اموتو وحامدين.