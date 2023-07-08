الأهلي والاتحاد السكندري.. المارد الأحمر يتفوق في تاريخ المواجهات

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم السبت، فى المباراة المؤجلة التي تجمعهما بالجولة الـ 21 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويلعب السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري متصدرًا جدول ترتيب بطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 72 نقطة، فيما يقع بيراميدز فى وصافة التريتب برصيد 67 نقطة، ويحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 58 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الرابع بترتيب البطولة برصيد 56 نقطة.

تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد السكندري قبل مواجهة اليوم في الدوري:

ولعب فريق الأهلي مع نظيره سيد البلد في 124 مباراة بمختلف البطولات، استطاع أبناء القلعة الحمراء تحقيق الفوز في 89 لقاء مقابل 16 لزعيم الثغر، فيما حسم التعادل بين الفريقين في 24 مواجهة.

سجل لاعبو الأهلي 214 هدفًا في شباك زعيم الثغر، بينما استقبلت شباك المارد الأحمر 75 هدفًا في شباكه.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في الدور الأول من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي وفاز الأهلى بثلاثية نظيفة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري فى الدوري:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية - آليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام الأهلي في الدوري:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: صبري رحيل، خالد صبحي، مصطفى إبراهيم، عمار حمدي

خط الوسط: مورو ساليفو، محمد محمود، خالد الغندور

خط الهجوم: إسلام عبدالنعيم، أوستن أموتو، أحمد عيد.

وشهدت قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الأهلي اليوم بالدوري المصري غياب اللاعبين عمرو خليل وفارس السيد والسيد سالم وكازيتو ومحمود علاء وهشام صلاح ومابولولو وإبراهيم حسن وأحمد عادل ميسي.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى الدوري المصري:

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لموسم 2023.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري:

وتقرر إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.