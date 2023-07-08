موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى الدوري المصري والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريقا الأهلى ونظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى إطار الجولة 2الحادية والعشرين المؤجلة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى الدوري المصري

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لموسم 2023.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وتقرر إذاعة مباراة وتذاع مباراة الأهلي ونظيره الاتحاد السكندري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وألتقي فريق الأهلي أمام الاتحاد السكندري 124 مباراة بمختلف البطولات، حقق الأحمر الفوز في 89 لقاء وخسر 16 أخرين، فيما حسم التعادل بين الفريقين في 24 مواجهة.

استطاع فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي تسجيل 214 هدفًا في شباك الاتحاد السكندري، بينما أحرز سيد البلد 75 هدفًا.

ترتيب الدوري المصري

1ـ الأهلي 72 نقطة.

2- بيراميدز 67 نقطة.

3- فيوتشر 58 نقطة.

4- الزمالك 56 نقطة.

5- المصري البورسعيدي 44 نقطة.

6- المقاولون العرب 43 نقطة.

7- إنبي 42 نقطة.

8- الاتحاد السكندري 42 نقطة.

9- فاركو 41 نقطة.

10- سموحة 36 نقطة.

11- البنك الأهلي 35 نقطة.

12- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة.

13- الإسماعيلي 34 نقطة.

14- طلائع الجيش 33 نقطة.

15- أسوان 33 نقطة.

16- الداخلية 32 نقطة.

17- غزل المحلة 32 نقطة.

18- حرس الحدود 21 نقطة .