تفوق الأبيض .. تاريخ مواجهات الزمالك وفيوتشر قبل صدام الليلة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف إستاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت مباراة الزمالك أمام نظيره فريق فيوتشر والمقرر لها ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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تقام مباراة الزمالك وفيوتشر في الجولة الثالثة والثلاثون بالدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويمتلك الزمالك أفضلية في مواجهاته ضد فيوتشر بواقع ثلاثة انتصارات متتالية منذ ظهور فيوتشر للمرة الأولى في الدوري المصري خلال الموسم الماضي، كما أن الفارس الأبيض يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سداسية المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.

تستعرض " بوابة الخليج 365 " تاريخ مواجهات الزمالك وفيوتشر



ألتقي الزمالك بنظيره فيوتشر 3 مواجهات فقط قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الأبيض الفوز في الثلاثة مباريات .

وكانت نتيجة أول لقاء جمع بين الفريقين أنتهي بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ثم فاز في المباراة الثانية بهدف دون رد، لينتهي أخر لقاء بينهما بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2-1.