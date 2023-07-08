الزلزولي يقود تشكيل منتخب المغرب الأولمبي المتوقع أمام مصر بنهائي إفريقيا للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن ملعب الأمير مولاى عبد الله بالعاصمة المغربية مساء اليوم السبت المواجهة المرتبقة والتي ستجمع بين منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره منتخب المغرب في نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة .

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كان منتخب المغرب الأولمبي فاز على نظيره مالي بركلات الترجيح 4-3 بعدما أنتهت المباراة بينهما التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 في الأشواط الأصلية والإضافية في نصف النهائي، فيما أنتصر منتخب مصر الأولمبي على نظيره غينيا بهدف نظيف.

ومن المقرر أن تنطلق صافر بدأ أحداث مباراة نهائي أمم أفريقيا للشباب بين المنتخب الأولمبي أمام نظيره منتخب المغرب في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي ، على أن تبدء المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المغرب.

تشكيل منتخب المغرب الأولمبي المتوقع

من المتوقع أن يبدأ عصام الشرعي المدير الفني لمنتخب المغرب الأولمبي مباراة نهائي أفريقيا للشباب بتشكيل مكون من :

في مركز حراسة المرمى: علاء بلعروش.

في خط الدفاع: المهدي بوكامير - العزوزي - أيمن الوافي - ياسين عمراوي.

في خط الوسط: أمير ريشاردسون - إسماعيل الصيباري - بلال الخنوس.

في خط الهجوم: زكرياء الواحدي - ينيس البكراوي - عبد الصمد الزلزولي.

وفي سياق متصل تحدث عبدالصمد الزلزولي قائد منتخب المغرب الأولمبي عن مواجهة نظيره مصر في نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب والتي تستضيفها بلاده على أراضيها.

وقال الزلزولي حول مواجهة مصر في النهائي ، أنه لا يعرف الكثير عن المنتخب المصري، مضيفا أن الأهم بالنسبة له أن أي منتخب سيواجهه الأسود سنستعد له للانتصار عليه.

وأضاف قائد الأسود :" أعد الجماهير المغربية أن تبقى الكأس في المغرب".

ونجح منتخب مصر الأولمبي في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، للمرة الثالثة عشر في تاريخه، ذلك بعد الفوز على غينيا في دور نصف النهائي بهدف نظيف، ليصعد للنهائي الأفريقي ويحجز بطاقة التأهل للأولمبياد بشكل رسمي.

كان منتخب مصر الأوليمبي تأهل متصدرًا مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد تعادله مع النيجر سلبيًّا دون أهداف، ثم الفوز على مالي والجابون، فيما صعد منتخب المغرب متصدرًا مجموعته بالعلامة كاملة بعد تحقيقه الانتصار في 3 مباريات وحصد الـ 9 نقاط.