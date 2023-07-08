موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا فى نهائي بطولة أوروبا تحت 21 سنة

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب جماهير الساحرة المستديرة حول العالم انطلاق صافرة مباراة نهائي أوروبا تحت 21 سنة التى تجمع بين منتخب إنجلترا ونظيره الإسباني مساء اليوم على ملعب باتومى أرينا.

واستطاع منتخب إنجلترا تحقيق الفوز على منتخب إسرائيل بنتيجة لاثة أهداف دون رد، فيما هزم منتخب إسبانيا نظيره أوكورانيا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد ليضرب المنتخبين موعدا فى المباراة النهائية اليوم لتحديد المنتخب المتوج بالبطولة.

موعد نهائي أوروبا تحت 21 سنة بين إنجلترا وإسبانيا

وتنطلق صافرة الباراة النهائية بين إنجلترا وإسبانيا ببطولة أوروبا تحت 21 سنة فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وإسبانيا فى نهائي بطولة أوروبا

وتذاع مباراة منتخب إنجلترا ونظيره الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وتبثها عبر شاشتها

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