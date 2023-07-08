شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يستهدف 5 جوائز فى نهائى أمم أفريقيا لتكرار إنجاز 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف منتخب مصر الأولمبي الفوز بـ5 جوائز حينما يواجه المغرب اليوم السبت في نهائي بطولة الأمم الأفريقية، وهي نفس الجوائز التي توج بها الفراعنة في نسخة 2019 التي أقيمت في مصر.

ويسعى المنتخب الأولمبي لتكرار هذا الإنجاز من خلال الفوز بلقب البطولة، والفوز بجوائز أفضل لاعب وأفضل حارس وهداف البطولة واللعب النظيفة وهي نفس الجوائز التي حصدها المنتخب في النسخة الماضية.

وفي نسخة 2019 منحت اللجنة الفنية الخاصة بالاتحاد الأفريقي جائزة أفضل لاعب في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا لقائد المنتخب المصري، رمضان صبحي، بينما حصل محمد صبحي، على جائزة أفضل حارس مرمى، ومصطفى محمد هداف البطولة.

وحصل رمضان صبحي على جائزة أفضل لاعب في البطولة بعدما شارك في كافة المباريات، واستطاع أن يسجل 3 أهداف إضافة إلى صناعة هدفين، وجاء محمد صبحي حارس الفراعنة في أفضل حارس مرمى في البطولة متفوقًا على كافة منافسيه بعدما قاد بلاده إلى تحقيق البطولة، وذهب لقب هداف البطولة إلى مصطفى محمد الذي أحرز 4 أهداف، متفوقًا على زميله في منتخب مصر رمضان صبحي بثلاثة أهداف.

أما جائزة اللعب النظيف فقد ذهبت وقتها إلى المنتخب المصري، ليحصل الفراعنة على كافة الجوائز الخاصة بالبطولة بعد التتويج بلقبها للمرة الأول في ثالث نسخة لها.

كان المنتخب المصري حصد البطولة لصالحه بعدما تصدر المجموعة الأولى، ثم تجاوز جنوب إفريقيا في نصف النهائي، وكوت ديفوار في المباراة النهائية.