شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين مهددون بالغياب عن الزمالك فى القمة قبل لقاء فيوتشر.. زيزو الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادي الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو، لخوض تحدي قوي عندما يحل ضيفًا على نظيره فيوتشر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين في يناير الماضي قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

يدخل الزمالك مباراة فيوتشر ولديه 3 لاعبين مهددون بالغياب عن مواجهة الأهلي المقرر لها الخميس المقبل بالدوري حال الحصول على بطاقة صفراء.

وتضم القائمة كلاً من أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق، بالإضافة إلى لاعبين آخرين لكنهما خارج الحسابات، وهما الحارس محمد عواد الذي لا يشارك في المباريات منذ فترة طويلة، بجانب سيف فاروق جعفر البعيد عن المشاركة أيضا.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعدما خاض 31 جولة، حيث فاز الزمالك في 16 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 15 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.